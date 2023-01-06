خالد عبد الفتاح: أحلم بنهائي كأس العالم.. ولاعب الأهلي يختلف عن أي لاعب آخر

تحدث خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي الجديد المنتقل من سموحة في حواره الأول بعد إتمام الانتقال.

وقال عبد الفتاح في حواره الذي نشرته صفحة الأهلي عبر فيسبوك: "لعبت 3 مواسم مع الفريق الأول لسموحة. الأول كان متقطعا ثم موسمين متواصلين".

وأضاف "حدث تواصل مع النادي الأهلي منذ 6 أشهر، والآن تمت الصفقة وحققت حلما من أحلام الطفولة".

وأوضح "كنت ألعب في قلب الدفاع ثم تم توظيفي كظهير أيمن، ووجدت نفسي بذلك المركز".

وواصل عبد الفتاح "اللعب مع الأهلي يثير الفخر والرهبة. تم إبلاغي بأن الأهلي يريدني في الانتقالات الشتوية، وكانت تلك سعادة كبرى".

وأكمل "تجمعني صداقة جيدة بلاعبي الأهلي، مثل عمار حمدي وحسام حسن وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم".

وتابع "الكل يحلم باللعب في كأس العالم للأندية. مستعد لذلك، وكان الأمر يدور في رأسي بمجرد أن علمت بوجود مفاوضات مع الأهلي. كان حلما كبيرا ولكنه ليس صعب المنال".

وأضاف عبد الفتاح "كنت أشاهد الأهلي في كأس العالم للأندية 2006 وكان جيلا عظيما".

وأوضح "الحلم الذي أريد تحقيقه مع الأهلي؟ نهائي كأس العالم للأندية".

وعن منتخب مصر قال: "حدث تواصل مع روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول بنهاية الموسم الماضي من الدوري، ولكن الأمور لم تكتمل، وبالطبع أحلم بالانضمام لمنتخب مصر".

واختتم "لاعب الأهلي يختلف عن أي لاعب آخر في الضغوط التي يتعرض لها والتي تصنع له شخصية قوية".

وأعلن الأهلي يوم الخميس الماضي عن تعاقده مع خالد عبد الفتاح قادمًا من سموحة في أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الأهلي أنه تعاقد مع الظهير الأيمن عبد الفتاح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند بنية الشراء.

ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيمن من إصابة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد.