انتهت خليجي 25 - العراق (0) - عُمان (0).. تعادل سلبي

يلعب منتخب العراق ضد نظيره العماني ضمن افتتاح كأس الخليج النسخة الـ 25.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق وسلطنة عمان ضمن خليجي 25.

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نهاية المباراة

ق87 ضرغام إبراهميم ينفذ ركلة ثابتة بطريقة مميزة ترتطم بالعارضة ويحولها حارس عمان إلى ركلة ركنية

ق82 تبادل السيطرة على مجريات اللعب بين الفريقين

ق75 تسديدة خطيرة من علي كاظم لاعب العراق تمر بجوار المرمى بقليل

ق60 أيمن حسين يهدر فرصة لا تضيع برأسية خطيرة تمر أعلى المرمى بقليل

ق56 عرضية خطيرة من حسين علي يبعدها دفاع منتخب عمان

ق54 هجوم متواصل من المنتخب العراقي بحثا عن تسجيل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 رأسية متقنة من أيمن حسين تمر بجوار مرمى المنتخب العماني بقليل.

ق35 سيطرة متبادلة بين الفريقين دون خطورة على المرمى

ق17 هجمة خطيرة من المنتخب العماني في منطقة جزاء العراق تمر من دون متابع

ق5 ضغط متواصل من المنتخب العراقي

ق3 تسديدة قوية من المنتخب العراقي يتصدى لها إبراهيم المخيني بصعوبة

انطلاق المباراة