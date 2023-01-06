مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مشاركة كهربا؟ ننتظر خطاب فيفا أولا

مازال الغموض يحيط بموقف محمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في المباريات مع الأهلي عقب نهاية فترة إيقافه في الـ11 من شهر يناير الجاري.

وتحدث مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة قائلا: "كهربا لن يتمكن من المشاركة إلا بموجب رد رسمي من قبل فيفا على الاستفسار الذي أرسلناه من قبل".

وأكمل "كهربا حتى الآن لم يسدد الغرامة لنادي الزمالك ومازال موقفه كما هو لم يتغير ولم يتفق مع الزمالك على تقسيط أو تأجيل السداد أو التنازل عنه بمستندات رسمية على سبيل المثال".

وتابع "حتى توضيح فيفا الذي أُرسل قبل عدة أيام كان مبهما ولم يوضح هل سيتجدد الإيقاف أم سينتهي، لذا فحسم القرار سيكون بعد خطاب فيفا الذي ننتظر وصوله في الأيام المقبلة".

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" العقوبة الموقعة على كهربا بغرامة قدرها 2 مليون دولار مع 5% فوائد.

وتم تأييد ميدان الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي تم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50% من تكاليف التحكيم و50% من كهربا في كل إجراء.

ورفع نادي الزمالك قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو ألافيش البرتغالي ثم النادي الأهلي.

ويستمر إيقاف كهربا حتى الـ11 من شهر يناير الجاري.