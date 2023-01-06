أحمد مسعود يعلن رحيله عن المصري

الجمعة، 06 يناير 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

أحمد مسعود - المصري

أعلن أحمد مسعود حارس مرمى المصري رحيله عن النادي في سوق الانتقالات الشتوية.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وينتهي عقد مسعود مع المصري في يونيو 2025، ولم يعلن النادي بعد رحيل اللاعب أو وجهته المقبلة.

ونشر مسعود عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":

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"شكراً علي كل حاجه حلوه، شكراً النادي المصري الكبير وجمهوره اللي كان دايماً ساند وداعم ليا في كل وقت.

أجمل واحلي ايام حياتي ٦ سنين ربنا يعلم بتحمل المسئوليه اشوفكم علي خير وربنا يوفقكم".

وعاد مسعود مؤخرا للمشاركة مع المصري بعد الحادث التي تعرض إليه وغاب على إثره 6 شهور.

وتعرض مسعود مايو الماضي لحادث سير ليخضع اللاعب لثلاث عمليات جراحية، قبل أن ينتظم في تدريبات تأهيلية مكثفة مطلع الموسم الحالي.

ولم يشارك مسعود الموسم الحالي في أي مباراة رفقة المصري ويحرس محمود جاد عرين الفريق البورسعيدي بشكل أساسي.

وخاض مسعود الموسم الماضي مع المصري 21 مباراة.

أخر مباراة رسمية لعبها أحمد مسعود بقميص المصري كانت أمام المقاولون العرب في الأول في مايو 2022.

المصري أحمد مسعود
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