الرياضية تكشف سبب غياب رونالدو عن مواجهة النصر والطائي

يغيب كريستيانو رونالدو الوافد الجديد على صفوف النصر السعودي عن مواجهة منافسه الطائي في الدوري اليوم الجمعة.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

فما هو السبب؟

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها أن البطاقة الدولية لرونالدو وصلت بالفعل إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لكنها متضمنة إيقاف مباراتين وبالتالي لا يمكن إشراكه حاليا.

يأتي ذلك في ظل إيقاف رونالدو مباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد قذفه لهاتف أحد مشجعي إيفرتون في شهر أبريل من العام الماضي.

في الوقت ذاته فإن النصر يمتلك في قائمته تسعة لاعبين أجانب ويجب عليه أن يتخلص من أحدهم ليستطيع قيد رونالدو.

وتنص لوائح الدوري السعودي على تسجيل 8 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق على أن يدخل 7 لاعبين فقط قائمة المباريات.

وانضم رونالدو إلى النصر في الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.