مدرب الكويت: مواجهة قطر صعبة.. وستكون منافسة قوية للغاية

الجمعة، 06 يناير 2023 - 16:32

كتب : محمود حمدي

روي بينتو - مدرب الكويت

أقر روي بينتو المدير الفني لـ الكويت بصعوبة مواجهة قطر مشددا على ثقته في قدرات لاعيبيه.

ويشارك منتخب الكويت في بطولة خليجي 25 التي تقام في العراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي: "قطر منتخب جيد. المباراة صعبة ولكني أثق في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز. نحترم الجميع والمنافسة ستكون قوية للغاية".

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وأضاف "أعرف مدرب البحرين وقطر جيدا والمجموعة تضم منتخبات أصحاب خبرة كبيرة في البطولة (كأس الخليج) ولكني أركز على فريقي".

وتستضيف مدينة البصرة العراقية "خليجي 25" بعد 40 عاما من استضافة نسخة عام 1979.

وتبحث 8 منتخبات خليجية عن الحصول على اللقب رقم 25 في تاريخ المسابقة.

قُسمت 8 منتخبات خليجية ستشارك في بطولة كأس الخليج 25 إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق (المستضيف) والسعودية وسلطنة عمان واليمن.

في المقابل تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين (حامل اللقب) وقطر الكويت والإمارات.

خليج 25 الكويت قطر
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