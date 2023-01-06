مدرب قطر يوضح أهداف المنتخب من المشاركة في خليجي 25

الجمعة، 06 يناير 2023 - 16:18

كتب : محمود حمدي

برونو بينيرو - مدرب قطر

أوضح برونو بينيرو المدير الفني الجديد لمنتخب قطر أهمية بطولة خليجي 25 وما ينتظره من المنتخب الفترة المقبلة.

ويشارك منتخب قطر في بطولة خليجي التي تقام في العراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وقال بينيرو في المؤتمر الصحفي: "نتائج كأس العالم طبيعية بسبب الضغوطات والمنافسات القوية. نحاول إعطاء فرص حقيقية للاعبين ليكونوا جاهزين مستقبلا وأهمية البطولة (كأس الخليج 25) أنها تكسبهم الاحتكاك والخبرات".

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وأضاف "الوقت لم يكن كافيا للاستعداد، مع تغيير المدرب ونطمح للظهور بشكل جيد".

وتابع "لم نمتلك الوقت لتطبيق أفكار جديدة وطرق جديدة. المباراة القادمة هي الآن الأهم ونأخذ كل مباراة على حدة".

وتستضيف مدينة البصرة العراقية "خليجي 25" بعد 40 عاما من استضافة نسخة عام 1979.

وتبحث 8 منتخبات خليجية عن الحصول على اللقب رقم 25 في تاريخ المسابقة.

قُسمت 8 منتخبات خليجية ستشارك في بطولة كأس الخليج 25 إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق (المستضيف) والسعودية وسلطنة عمان واليمن.

في المقابل تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين (حامل اللقب) وقطر الكويت والإمارات.

خليخي 25 قطر برونو بينيريو
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