خبر في الجول – عبد المقصود مستمر في الزمالك.. وقرار من فيريرا

لن يرحل أحمد عبد المقصود عن الجهاز الفني للزمالك بعد أسامة نبيه المدرب العام.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدرب الزمالك مستمر في منصبه بشكل طبيعي ولا توجد نية للرحيل أو للتبديلات في الجهاز المعاون لجوسفالدو فيريرا.

وفي الوقت ذاته من المقرر أن يحسم فيريرا خلال الأيام المقبلة قراره بشأن جلب بديل بعد رحيل أسامة نبيه من منصبه، أم سيكتفي بتواجد عبد المقصود.

وكشف مصدر من الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق "تقدم أسامة نبيه باعتذار عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك".

وأضاف "المدرب العام ودع اللاعبين قبل مران الأربعاء".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "مباراة أسوان كانت الأخيرة لأسامة نبيه مع الزمالك وبالتالي لن يتواجد في مواجهة الداخلية".

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري.