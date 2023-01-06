خبر في الجول – عبد المقصود مستمر في الزمالك.. وقرار من فيريرا

الجمعة، 06 يناير 2023 - 15:38

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد عبد المقصود - الزمالك

لن يرحل أحمد عبد المقصود عن الجهاز الفني للزمالك بعد أسامة نبيه المدرب العام.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدرب الزمالك مستمر في منصبه بشكل طبيعي ولا توجد نية للرحيل أو للتبديلات في الجهاز المعاون لجوسفالدو فيريرا.

وفي الوقت ذاته من المقرر أن يحسم فيريرا خلال الأيام المقبلة قراره بشأن جلب بديل بعد رحيل أسامة نبيه من منصبه، أم سيكتفي بتواجد عبد المقصود.

أخبار متعلقة:
وفاة مدرب الأهلي السابق لكرة اليد على غرار بانون.. بايرن يعلن إصابة مزراوي بالتهاب في القلب خبر في الجول – ميكالي يبلغ اتحاد الكرة بموعد عودته.. واستياء في الجبلاية

وكشف مصدر من الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق "تقدم أسامة نبيه باعتذار عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك".

وأضاف "المدرب العام ودع اللاعبين قبل مران الأربعاء".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "مباراة أسوان كانت الأخيرة لأسامة نبيه مع الزمالك وبالتالي لن يتواجد في مواجهة الداخلية".

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري.

أحمد عبد المقصود الزمالك
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مشاركة كهربا؟ ننتظر خطاب فيفا أولا أحمد مسعود يعلن رحيله عن المصري مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أزمة الجزيري لسنا طرفا فيها.. لم يكن هناك تلاعب خبر في الجول – ميكالي يبلغ اتحاد الكرة بموعد عودته.. واستياء في الجبلاية محامي الإفريقي لـ في الجول: فيفا أنصفنا ضد الزمالك.. وتفاصيل الغرامة وإيقاف محتمل تقرير تونسي: فيفا يغرم الزمالك لصالح الإفريقي في قضية الجزيري مران الأهلي – راحة لـ كوكا.. وحمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية النجم الساحلي: انتقال كريستو إلى الأهلي خلصنا من أعباء مالية
أخر الأخبار
خليجي 25 – ثنائي هجومي يقود العراق.. والصبحي أساسي لـ عُمان دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر كلوب: مشاهدة جاكبو متعة للعين.. وهذه مدة غياب فان دايك 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مشاركة كهربا؟ ننتظر خطاب فيفا أولا 21 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد مسعود يعلن رحيله عن المصري 53 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية تكشف سبب غياب رونالدو عن مواجهة النصر والطائي ساعة | الوطن العربي
مدرب الكويت: مواجهة قطر صعبة.. وستكون منافسة قوية للغاية ساعة | الوطن العربي
مدرب قطر يوضح أهداف المنتخب من المشاركة في خليجي 25 ساعة | الوطن العربي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أزمة الجزيري لسنا طرفا فيها.. لم يكن هناك تلاعب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 2 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 3 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية