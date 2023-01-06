وفاة مدرب الأهلي السابق لكرة اليد

الجمعة، 06 يناير 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

عاصم حماد

توفي عاصم حماد مدرب الأهلي السابق لكرة اليد منذ قليل.

ورحل عاصم حماد عن تدريب فريق اليد بالأهلي عام 2018.

ونعى الأهلي وفاته عبر موقعه الرسمي: "محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسي عاصم حماد، المدير الفني الأسبق لكرة اليد بالنادي، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أخبار متعلقة:
كرة يد - استعدادا لـ بطولة العالم.. منتخب مصر إلى نهائي دورة فرنسا الدولية كرة يد - مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم للمرة الأولى منذ 85 عاما.. ليفربول يسقط على يد برينتفورد بمأساة كوناتي كرة يد - استبعاد الطيار من قائمة مصر في بطولة العالم.. وظهور شادي خليل

وتولى عاصم حماد قيادة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي أكثر من مرة.

كما أسند إليه في فترة رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى تدريب منتخب مصر للشباب.

ودرّب عاصم حماد كذلك نادي شباب الأهلي الإماراتي، كما تولى تدريب فريق ساقية الزيت التونسي.

عصام حماد كرة اليد الأهلي
نرشح لكم
كرة يد - استعدادا لـ بطولة العالم.. منتخب مصر إلى نهائي دورة فرنسا الدولية كرة يد - استبعاد الطيار من قائمة مصر في بطولة العالم.. وظهور شادي خليل كرة يد - تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري المحترفين كرة يد - أحمد الأحمر: لم يتواصل أحد معي لتمثيل المنتخب بعد إصابة يحيى خالد كرة يد - في غياب هنداوي ويحيى خالد.. باروندو يعلن قائمة مصر لمعسكر رومانيا قبل بطولة العالم كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري السيدات كرة يد – الأهلي يكشف الموعد النهائي لبطولة إفريقيا الأندية أبطال الكؤوس كرة يد – منتخب مصر يتعادل مع قطر وديا استعدادا لكأس العالم
أخر الأخبار
خبر في الجول - أبها ليس وحده.. الحزم الأقرب للتعاقد مع أوباما 18 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة سموحة: وقفنا ضد تعاقد فرج عامر مع الشعباني.. ووافقنا على الصفقات وآخرها الشيخ 27 دقيقة | الكرة المصرية
"هنا ستحقق أحلامك".. رسالة علي معلول لاستقبال مواطنه كريستو في الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موعد عودة الونش من قطر.. وخطوة جديدة محتملة 54 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يعلن عودة إسماعيل يوسف إلى الجهاز الفني في الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: قبلت اعتذار عبد الله جمعة.. وهذا شرط عودته للعب ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - رد المبلغ والراتب.. كيف يعود شبانة إلى الزمالك ساعة | الكرة المصرية
راشفورد لا يتوقف.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بثلاثية في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 2 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية