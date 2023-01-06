وفاة مدرب الأهلي السابق لكرة اليد

توفي عاصم حماد مدرب الأهلي السابق لكرة اليد منذ قليل.

ورحل عاصم حماد عن تدريب فريق اليد بالأهلي عام 2018.

ونعى الأهلي وفاته عبر موقعه الرسمي: "محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسي عاصم حماد، المدير الفني الأسبق لكرة اليد بالنادي، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتولى عاصم حماد قيادة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي أكثر من مرة.

كما أسند إليه في فترة رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى تدريب منتخب مصر للشباب.

ودرّب عاصم حماد كذلك نادي شباب الأهلي الإماراتي، كما تولى تدريب فريق ساقية الزيت التونسي.