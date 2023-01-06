على غرار بانون.. بايرن يعلن إصابة مزراوي بالتهاب في القلب

الجمعة، 06 يناير 2023 - 15:13

كتب : FilGoal

نصير مزراوي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني إصابة المغربي نصير مزراوي جناج الفريق بالتهاب في القلب.

نصير مزراوي

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وجاءت معاناة مزراوي في عشاء اللقب كمضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا.

مزاروي أصيب بفيروس كورونا خلال كأس العالم 2022 الذي حقق فيه منتخب المغرب إنجازا تاريخيا وحصد المركز الرابع.

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وغاب مزاروي عدة مباريات خلال البطولة قبل العودة أمام فرنسا في نصف النهائي والتي خسرها أسود الأطلس لاحقا.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن مدة غياب مزراوي تترواح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وشارك مزراوي مع منتخب المغرب في كأس العالم في 5 مباريات.

وكان المغربي بدر بانون عانى كذلك من الأمر ذاته مع الأهلي وغاب لأكثر من 4 شهور بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له تعرضه لالتهابات في عضلة القلب.

ورحل بانون عن الأهلي إلى قطر القطري يوليو الماضي.

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