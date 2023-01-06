خبر في الجول – ميكالي يبلغ اتحاد الكرة بموعد عودته.. واستياء في الجبلاية

الجمعة، 06 يناير 2023 - 15:00

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر الأولمبي - ميكالي

أبلغ روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مسؤولي اتحاد الكرة بموعد عودته إلى القاهرة عقب نهاية إجازته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدرب البرازيلي أبلغ اتحاد الكرة بعودته إلى القاهرة في العاشر من شهر يناير الجاري استعدادا لمباراتي زامبيا المؤهلتين لكأس أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

لكن رغم ذلك فإن هناك استياء داخل اتحاد الكرة من المدرب البرازيلي.

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يعود ذلك الاستياء لأن المدرب البرازيلي حصل على إجازة خلال شهر نوفمبر الماضي وكان من المفترض أن تستمر لعدة أيام على أن يعود لمباشرة عمله لكنه استمر في فترة الراحة إلى أن أبلغ اتحاد الكرة بموعد عودته.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الفترة ما بين الثاني من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ26 من الشهر ذاته في المغرب.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للأولمبياد فيما يشارك الرابع في الملحق مع قارة آسيا.

وكان منتخب مصر وصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على إي سواتيني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

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