محامي الإفريقي لـ في الجول: فيفا أنصفنا ضد الزمالك.. وتفاصيل الغرامة وإيقاف محتمل

قال سليم بولصنام محامي الإفريقي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنصف نادي التونسي بعد حصوله على حكم بتغريم الزمالك بشأن انتقال سيف الدين الجزيري وحق رعايته.

وتحدث محامي الإفريقي لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي أنصفت الإفريقي بعدما حكمت لصالحنا بحق رعاية الجزيري".

وواصل "جاء ذلك بعد انتقال الجزيري إلى الزمالك من المقاولون العرب بمقابل مادي".

وأردف "سيدفع الزمالك 838 ألف جنيه مصري بالإضافة لفائدة".

وأتم سليم بولصنام حديثه "هذا بالإضافة لتغريم الزمالك 2000 دولار تقاضي يدفعها لفيفا، وإن لم يدفع الزمالك الغرامة خلال 45 يوما سيتم إيقافه من القيد".

وأوضح محامي الإفريقي لـFilGoal.com قرارات لجنة فض المنازعات والتي جاءت كالتالي:

** الموافقة على ادعاء الإفريقي التونسي جزئيا.

** يتعين على الزمالك دفع 838 ألف جنيه مصري كحق رعاية بالإضافة للتالي:

.. 5% فائدة على مبلغ 335 ألف و200 جنيه بداية من 3 مارس 2021 وحتى يوم دفع الغرامة.

.. 5% فائدة على مبلغ 502 ألف و800 جنيه بداية من 15 نوفمبر 2021 وحتى يوم دفع الغرامة.

** رفض أي طلبات أخرى للمدعي.

ماذا حدث؟

في شهر سبتمبر الماضي أرسلت لجنة فض المنازعات في فيفا خطابا للزمالك يرغب في معرفة كيفية انضمام الجزيري لصفوفه من المقاولون لاحتساب حق رعايته.

جاء ذلك بعدما انضم الجزيري إلى الزمالك قادما من المقاولون معارا قبل تحويله لانتقال نهائي.

وتحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك آنذاك عبر قناة ناديه قائلا: "فيفا أرسل لنا استفسارا يريد الحصول على العقد المبرم بيننا وبين المقاولون ليعرف من يقع عليه حق الرعاية".

وتابع "لو على الزمالك سندفع الأموال، كم حق الرعاية؟ 2.5% أي 20 ألف يورو بما يساوي 400 ألف جنيه".

من جانبه كان علاء أباظة وكيل اللاعب تحدث في شهر يوليو الماضي عبر قناة "المحور" قائلا: " سيف الجزيري كان معارا من المقاولون إلى الزمالك بنية البيع، ثم فعل النادي الأبيض بند الشراء وخاطبوا فيفا قبل قيده وأجاز ذلك خلال فترة منع الزمالك من القيد".

وأضاف "قيد سيف الجزيري في الزمالك سليم بنسبة 100% وإذا كانت هناك أي أزمة لظهرت قبل عدة شهور".

وأكمل "الزمالك رغم تعرضه لإيقاف القيد إلا أنه يستطيع قيد لاعب عائد من الإعارة أو التجديد للاعب انتهى تعاقده أو تحويل لاعب من إعارة إلى بيع نهائي، ولكن لا يستطيع شراء أي لاعب جديد".

وقال اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين آنذاك: " "اللاعب انتقل من المقاولون إلى الزمالك على سبيل الإعارة قبل قرار إيقاف الزمالك عن القيد".

وأضاف "وأثناء وجود الجزيري في الزمالك صدر قرار إيقاف النادي من القيد لأي لاعبين جدد".

وشرح "بمعنى لو أن لاعب كان متواجدا في قائمة الزمالك يجوز مد تعاقده ويجوز تحويل إعارته إلى انتقال نهائي ويجوز أيضا تحويل صفة اللاعب من هاوي إلى محترف".

وأتم اتحاد الكرة بيانه "كما يحق للنادي استعادة لاعبيه المعارين وكل هذه الحالات لا تخالف قرار إيقاف القيد".