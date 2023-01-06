ريليفو: مانشستر يونايتد يقدم العرض الحقيقي الأول لضم جواو فيليكس

الجمعة، 06 يناير 2023 - 14:39

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني

يسرع مانشستر يونايتد عملية انتقال جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية.

وقدم الشياطين الحمر أول عرض حقيقي لاستعارة فيليكس من أتليتكو مدريد حسب منصة ريليفو الإسبانية.

وعرض 3.5 مليون جنيه إسترليني مع دفع مانشستر لأجر فيليكس حتى نهاية الموسم.

ويستهدف مانشستر يونايتد ضم لاعب مهاجم صريح وعلى سبيل الإعارة بعد فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

تين هاج كان قد علق في تصريحات صحفية على انتقال جاكبو إلى ليفربول بعد اهتمام مانشستر به قائلا: "لا أتحدث عن حالات فردية ولا أنظر للفرق الأخرى، نحن نبحث عن مهاجم وسيكون الأمر جيدا بالنسبة لنا مع العديد من المباريات القادمة. نحن متواجدون دائمًا في سوق الانتقالات، ولكن يجب أن يتناسب اللاعب الجديد مع المعايير الرياضية والمالية للنادي".

ويحظى فيليكس باهتمام بالغ من أكثر من ناد من بينهم أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جواو يعتبر أغلى لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد الإسباني بعدما انضم مقابل 120 مليون يورو قادما من بنفيكا في 2019.

وسجل صاحب الـ23 عاما 33 هدفا وصنع 18 آخرين في 129 مباراة.

ولم يظهر اللاعب في قائمة الفريق خلال أخر مباراة خاضها التي كانت في كأس الملك أمام ريال أوفييدو.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد جواو فيليكس أتليتكو مدريد
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