تقرير تونسي: فيفا يغرم الزمالك لصالح الإفريقي في قضية الجزيري

غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الزمالك 838 ألف جنيه في قضية مهاجمه سيف الدين الجزيري لصالح نادي الإفريقي التونسي.

وذكر موقع "فووت 24" التونسي أن فيفا ألزم الزمالك بدفع الغرامة بعدما تيقن من أن الجزيري انضم للفريق من المقاولون العرب بعد انتقال مالي وليس في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد الكرة المصري قدم معلومات خاطئة تفيد بانتقال الجزيري للزمالك في صفقة انتقال حر ولكنه انضم بمقابل مادي.

وأوضح التقرير أن المنحة تعتبر نسبة 5% من صفقة انتقال اللاعب تدفع من فريقه الجديد للفرق التي ساهمت في تكوينه قبل بلوغه سن الـ23 عاما.

وكان علاء أباظة وكيل اللاعب تحدث في شهر يوليو الماضي عبر قناة "المحور" قائلا: " سيف الجزيري كان معارا من المقاولون إلى الزمالك بنية البيع، ثم فعل النادي الأبيض بند الشراء وخاطبوا فيفا قبل قيده وأجاز ذلك خلال فترة منع الزمالك من القيد".

وأضاف "قيد سيف الجزيري في الزمالك سليم بنسبة 100% وإذا كانت هناك أي أزمة لظهرت قبل عدة شهور".

وأكمل "الزمالك رغم تعرضه لإيقاف القيد إلا أنه يستطيع قيد لاعب عائد من الإعارة أو التجديد للاعب انتهى تعاقده أو تحويل لاعب من إعارة إلى بيع نهائي، ولكن لا يستطيع شراء أي لاعب جديد".

وقال اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين آنذاك: " "اللاعب انتقل من المقاولون إلى الزمالك على سبيل الإعارة قبل قرار إيقاف الزمالك عن القيد".

وأضاف "وأثناء وجود الجزيري في الزمالك صدر قرار إيقاف النادي من القيد لأي لاعبين جدد".

وشرح "بمعنى لو أن لاعب كان متواجدا في قائمة الزمالك يجوز مد تعاقده ويجوز تحويل إعارته إلى انتقال نهائي ويجوز أيضا تحويل صفة اللاعب من هاوي إلى محترف".

وأتم اتحاد الكرة بيانه "كما يحق للنادي استعادة لاعبيه المعارين وكل هذه الحالات لا تخالف قرار إيقاف القيد".