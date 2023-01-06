وفاة جيانلوكا فيالي أسطورة الكرة الإيطالية

توفي صباح اليوم الجمعة جيانلوكا فيالي أحد أساطير الكرة الإيطالية ومدرب المنتخب السابق عن عمر يناهز 58 عاما بعد معاناته مع مرض سرطان البنكرياس.

وكان فيالي أعلن سابقا خضوعه للعلاج الكيميائي والإشعاعي من السرطان في عام 2018 قبل شفائه منه كليا في أبريل من عام 2020.

ولكن في شهر ديسمبر من عام 2021 أعلن عودة المرض إليه من جديد وقرر الاستقالة من منصبه في الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي حيث توج معه بلقب يورو 2020.

وقال فيالي آنذاك: "الهدف من الاستقالة هو استخدام كل طاقتي النفسية والبدنية لمساعدة جسدي في التغلب على تلك المرحلة من المرض حتى أتمكن من مواجهة مغامرات جديدة في أقرب وقت ممكن ومشاركتها معكم جميعا".

وبدأ فيالي مسيرته مع نادي كريمونيسي الإيطالي في عام 1980 وبعد أربع سنوات انتقل إلى سامبدوريا.

وفي 1992 انضم إلى يوفنتوس ومنه إلى تشيلسي في عام 1996.

وخاض فيالي تجربتين كمدرب حينما كان لاعبا ومدربا مؤقتا لتشيلسي ثم مديرا فنيا رسميا في عام 1999.

وبعد ذلك أشرف على تدريب واتفورد في موسم 2001-2002.

وتوج فيالي خلال مسيرته الكبيرة كلاعب بالدوري الإيطالي مرتين والكأس أربع مرات وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

كما أنه توج بمرة لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

بالإضافة لظفره ببرونزية كأس العالم 1990 رفقة منتخب بلاده.

وكمدرب ظفر فيالي بمرة لكل من بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية وكأس الكؤوس الأوروبية.

وحينما عمل مع منتخب إيطاليا في معاونة روبرتو مانشيني توج بلقب اليورو 2020.