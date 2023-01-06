مران الأهلي – راحة لـ كوكا.. وحمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية

الجمعة، 06 يناير 2023 - 11:44

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي

واصل الأهلي تدريباته اليومية في ملعب مختار التتش استعدادا لملاقاة المصري الخميس المقبل في الجولة 13 من الدوري.

واكتفت المجموعة التي خاضت مباراة إنبي أمس الخميس بخوض تدريبات استشفائية، في المقابل أدى بقية اللاعبين تدريبات خططية في الملعب.

ومنح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أحمد نبيل "كوكا" لاعب الفريق راحة من المران عقب إصابته في عينه أمس ضد إنبي.

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وأكد أبو عبلة أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كوكا جاءت سليمة وأن الكشف على قاع العين كان جيدا وسيشارك في المران في الأيام المقبلة بشكل طبيعي.

وواصل محمد عبد المنعم برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.

وعاد حمدي فتحي لخوض التدريبات الجماعية استعدادا لعودته للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

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