النجم الساحلي: انتقال كريستو إلى الأهلي خلصنا من أعباء مالية

يعتبر قيس بن أحمد المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي أن انتقال محمد الضاوي "كريستو" إلى صفوف الأهلي خلص ناديه من أعباء مالية ضخمة.

وتحدث قيس بن أحمد لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "تم إبرام التعاقد مع اللاعب ومع النادي الأهلي".

وواصل "كريستو لاعب صغير السن ويعول عليه النجم الساحلي ولكن الأقدار قررت أن يلتحق بالأهلي وأعتقد أن الانتقال في مصلحة جميع الأطراف كذلك".

وأردف "نعتبر الصفقة جزء منها يخدم مصالحنا في ظل مشكلة مستحقات سوليماني كوليبالي مع الأهلي وتم تسوية الأمر والتخلص من الأعباء المالية".

وكان النجم الساحلي أعلن أمس الخميس تفاصيل انتقال كريستو المادية إلى صفوف الأهلي.

وأوضح النجم الساحلي أن انتقال الضاوي بلغ قيمته مليون و250 ألف دولار.

وأشار النادي التونسي إلى أن ذلك المبلغ تم طرح منه مبلغ 910 ألف دولار قيمة المستحقات المتأخرة للأهلي من ضم لاعبه السابق سوليماني كوليبالي.