كاراكاس الفنزويلي: أكينيولا يحتاج للوقت مع الزمالك.. لاعب ذكي

الجمعة، 06 يناير 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا

قال هيرنان رودريجيز المتحدث الرسمي باسم نادي كاراكاس الفنزويلي إن سامسون أكينيولا لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي يحتاج للوقت ليتأقلم مع الفريق الأبيض.

سامسون أكينيولا

النادي : الزمالك

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي كاراكاس عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "لم أتابع موقف سامسون في مصر ولكنني أعرف أنه سجل هدفا وحيدا حتى الآن ولكن بالنسبة لي أقول إنه لاعب صغير ولديه الموهبة والمهارة ويتدرب بجدية وبالنسبة لي سامسون سيتحسن وأدائه كذلك".

وأكمل "أتفهم إمكانية طرح فكرة رحيله عن الزمالك لأن هذا الموقف له خصوصية ولكنه معنا في موسمه الأول سجل 18 هدفا وأيضا كان واحدا من أهم اللاعبين في الفريق بل في فنزويلا كلها".

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وأردف "وما أعرفه الآن هو مفاجأة لأنه لديه القوة ولديه القدرة على اللعب في المباريات القوية ولأنه لاعب ذكي ربما يحتاج لبعض الوقت ليتكيف على طريقة الكرة المصرية سيتحسن ولكنه سيحتاج للوقت".

وواصل "نادي كاراكاس منذ عامين آمن بقدرات أكينيولا لأنهم رأوا موهبته ومهاراته التي يمكن له إظهارها في فنزويلا وكان لاعبا ذو قيمة كبيرة".

وبسؤاله عن قيمة انضمام أكينيولا للزمالك أجاب "مليون دولار أو أكثر هي قيمة انتقاله إلى الزمالك، ولكن ليس لدي المعلومات الرسمية بشكل مؤكد حيال ذلك الأمر".

وخاض أكينيولا صاحب الـ22 عاما مع الزمالك ثماني مباريات في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

أكينيولا الزمالك الدوري المصري
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