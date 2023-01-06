مباريات اليوم 6-1-2023 والقنوات الناقلة.. مانشستر يونايتد والنصر وبداية خليجي 25
الجمعة، 06 يناير 2023 - 10:51
كتب : FilGoal
يشهد اليوم خوض مانشستر يونايتد لمباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد إيفرتون.
وستقام المباراة في ملعب أولد ترافورد في تمام العاشرة مساء.
كما تبدأ مباريات بطولة خليجي 25 إذ يواجه منتخب العراق منافسه عمان في تمام السادسة مساء، وستذاع عبر قناة "الكأس 1" و"أبو ظبي الرياضية 1".
فيما يلتقي منتخب اليمن بمنافسه السعودية في تمام التاسعة إلا ربع مساء عبر القناة ذاتها و"أبو ظبي الرياضية 1".
وفي الدوري السعودي سيواجه النصر منافسه الطائي في تمام الخامسة مساء.
ويلتقي باريس سان جيرمان بمنافسه شاتورو في كأس فرنسا في تمام العاشرة مساء.
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