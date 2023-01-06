الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 06 يناير 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

الزمالك والداخلية

يستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.

أخبار متعلقة:
سمير فكري: كنا أفضل من الزمالك.. والمصري يريدني منذ تواجدي في الدرجة الثانية رضا شحاتة: قبل هدف الزمالك كنت أشعر أن المباراة انتهت تعثر ولكن.. عبد الغني يحرم الداخلية من الفوز الأول على الزمالك إيقاف فتوح وجمعة وعرضهما للبيع.. 4 قرارات نارية من مرتضى منصور

وتعادل الزمالك في المباراة الأخيرة أمام الداخلية بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر، خسر الاتحاد أمام إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 11، بينما يلعب مع المصري في الجولة الـ 12 يوم الأحد 7 يناير.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 11 يناير المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد برج العرب.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام وطارق حسن.

وفاز الزمالك بلقاء الدور الأول من الموسم الماضي بنتيجة 2-0، فيما تعادلا 1-1 في الدور الثاني.

موعد الزمالك موعد مباراة الزمالك الدوري المصري موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق سمير فكري: كنا أفضل من الزمالك.. والمصري يريدني منذ تواجدي في الدرجة الثانية رضا شحاتة: قبل هدف الزمالك كنت أشعر أن المباراة انتهت مصدر من الأهلي لـ في الجول: بدأنا التفاوض مع ريو أفي لاستعارة يعقوبو محمد نجيب رجل مباراة الزمالك والداخلية "الهدية الأولى".. الأهلي يضم خالد عبد الفتاح من سموحة مؤتمر فيريرا: هذه توابع أسوان والمنافس لم يضطر للسفر.. ولم نستحق التعادل أمير مرتضى لـ في الجول: فتوح وجمعة؟ المخطئ سيعاقب.. وتقدمنا بشكوى ضد التحكيم
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الكرة المصرية
بيتيس يواصل حملة الدفاع عن اللقب ويقهر أبناء "الجزيرة السياحية" في كأس إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الكرة المصرية
استغل تعثر أرسنال جيدا.. سيتي يهزم تشيلسي المصاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سمير فكري: كنا أفضل من الزمالك.. والمصري يريدني منذ تواجدي في الدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة المصرية
راتاتوي.. سبورتنج لشبونة يطبخ صفقة أرجنتينية شتوية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رضا شحاتة: قبل هدف الزمالك كنت أشعر أن المباراة انتهت 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: بدأنا التفاوض مع ريو أفي لاستعارة يعقوبو 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 4 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك