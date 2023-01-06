بيتيس يواصل حملة الدفاع عن اللقب ويقهر أبناء "الجزيرة السياحية" في كأس إسبانيا

الجمعة، 06 يناير 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

بيتيس

تأهل أتليتك بلباو إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه العريض على مضيفه إلدينيسي من القسم الثالث بستة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب نويفو بيبيكو أمات.

أتليتك بلباو افتتح التسجيل في الدقيقة 35 بواسطة نيكو ويليامز، قبل أن يضاعف أليكس بيرينجير النتيجة في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني ابتعد أويير زاراجا بالنتيجة وسجل الثالث لـ أتليتك بلباو في الدقيقة 59.

ثم عاد بيرينجير وبصم على هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65.

أصحاب الأرض قلّصوا الفارق في الدقيقة 67 بواسطة ماريو جوتييريز.

لكن رد أتليتك بلباو كان عنيفا بهدف خامس في الدقيقة 74 سجله روبين كوريا بالخطأ في مرماه.

وأخيرًا اختتم القائد إيكر مونيياين أهداف أتليتك بلباو في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى، تجنّب أوساسونا المفاجأة، وفاز على جيمناستيك دي تاراجونا فريق القسم الثالث.

واحتاج أوساسونا إلى وقت إضافي ليطيح بـ جيمناستيك ويفوز عليه 2-1 في ملعب نو إستادي.

أوساسونا تقدم بعد مرور 16 دقيقة بواسطة كيكي جارسيا.

لكن بابلو فيرنانديز أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، مجبرًا أوساسونا على الانتقال إلى وقت إضافي.

وقبل نهاية الوقت الإضافي بـ 8 دقائق، سجل إريك مونتيس لاعب جيمناستيك هدف هزيمة فريقه بالخطأ في مرماه.

كما عبر ريال بيتيس -حامل اللقب- إلى ثمن النهائي، بفوزه على مضيفه إيبيزا إيسلاس بيتيوساس فريق القسم الرابع بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

المباراة التي أقيمت في ملعب كان ميسيس 3 بجزيرة إيبيزا السياحية الشهيرة، عرفت تقدُم أصحاب الأرض بهدف صاعق في الدقيقة 26 عن طريق خوسيه بيرنال.

لكن البطل رد بأربعة أهداف متتالية سجلها ويليان جوزيه في الدقيقتين 54 و81، وإدجار جونزاليس في الدقيقة 58، ونبيل فقير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا:

  • إسبانيول (قسم أول)
  • فالنسيا (قسم أول)
  • فياريال (قسم أول)
  • ريال مدريد (قسم أول)
  • سبتة (قسم ثالث)
  • سبورتنج خيخون (قسم ثانٍ)
  • ليفانتي (قسم ثانٍ)
  • إشبيلية (قسم أول)
  • ريال سوسيداد (قسم أول)
  • ريال مايوركا (قسم أول)
  • أتليتكو مدريد (قسم أول)
  • برشلونة (قسم أول)
  • ديبورتيفو ألافيس (قسم ثانٍ)
  • ريال بيتيس (قسم أول)
  • أوساسونا (قسم أول)
  • أتليتك بلباو (قسم أول)

وتقام قُرعة دور الـ 16 اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتُلعب مباريات الدور المقبل أيام 17 و18 و19 يناير الجاري.

ويعد برشلونة النادي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بواقع 31 لقبًا.

ويطارده أتليتك بلباو بـ 23 لقبًا، ثم ريال مدريد بـ 19 لقبًا، وأتليتكو مدريد بـ 10 ألقاب، وفالنسيا بـ 8 ألقاب، وريال سرقسطة بـ 6 ألقاب، وإشبيلية بـ 5 ألقاب.

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