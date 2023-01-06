الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 06 يناير 2023 - 00:11
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة المصري في الجولة 13 من الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك.
بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة من 11 مباراة.
وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة على إنبي بهدفين دون رد.
فيما فاز المصري على الداخلية 1-0 في الجولة 11، ويلعب أمام الاتحاد السكندري في الجولة 12 يوم الأحد 7 يناير.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الخميس 12 يناير المقبل
ويلعب اللقاء على استاد برج العرب.
وتبدأ المباراة في السابعة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.
وانتصر المصري في لقاء الدور الأول للموسم الماضي على الأهلي بنتيجة 1-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-0.
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