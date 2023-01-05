سمير فكري: كنا أفضل من الزمالك.. والمصري يريدني منذ تواجدي في الدرجة الثانية

تحدث سمير فكري مهاجم الداخلية وصاحب الهدف أمام الزمالك عن تعادل الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال فكري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس:"كنا نتمنى الفوز. كنا أفضل من الزمالك الذي كان موفقا بهدف التعادل".

وعن الهدف الذي سجله وانتظار تأكيد الفيديو: "في العام الماضي سجلت أمام الزمالك أيضا في كأس مصر. كنت أعرف أني لم أكن متسللا، ولكني كنت أخشى أن يكون أحمد رشيد قد تداخل مع الكرة".

وأضاف "المدرب رضا شحاتة دائما ما يطالبنا باللعب لأجل الفوز".

وعن العروض المقدمة له قال: "في الموسم الماضي بالدرجة الثانية سجلت 12 هدفا وصنعت 9 وساعدت الفريق على الصعود".

وأوضح "هناك محادثات مع عدة أندية. المصري يريدني منذ أن كنت في الدرجة الثانية".

وتابع "الداخلية أبلغني أني مستمر معه في هذا الموسم سواء جددت عقدي أو رحلت بنهاية الموسم".

واختتم "طموحي هو اللعب لنادي جماهيري أو نادي مثل سيراميكا أو سموحة، وإذا كان هناك ما هو أعلى فلا مشكلة".

تصريحات خاصة لصاحب هدف فريق الداخلية في مرمى الزمالك "سمير فكري" عقب المباراة 💥💥#ستاد_مصر pic.twitter.com/TNTyS1JWMh — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 5, 2023

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 25، بينما تعادل الزمالك برأسية محمد عبد الغني في الدقيقة 95.

الهدف المتأخر حرم الداخلية من فوزه الأول في التاريخ على الزمالك، حيث كانت هذه هي المباراة رقم 16 بين الفريقين، ورقم 14 في الدوري.

وهذا هو التعادل الثالث بين الفريقين في الدوري، بينما فاز الزمالك على الداخلية في 13 مباراة بجميع المسابقات.

المباراة أيضا أوقفت سلسلة تكرار نفس النتيجة بين الفريقين، حيث انتهت آخر 4 مباريات بين الزمالك والداخلية بفوز الأبيض 2-1.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.