راتاتوي.. سبورتنج لشبونة يطبخ صفقة أرجنتينية شتوية

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن تعاقده مع ماتيو تانلوجو قادمًا من روساريو سنترال الأرجنتيني.

ووقّع تانلونجو على عقدٍ يربطه بـ سبورتنج حتى صيف 2027 بعد نهاية عقده مع فريقه الأرجنتيني.

ونشر الحساب الرسمي لـ سبورتنج على تويتر صورة لشخصية ألفريدو لينجويني من الفيلم الفرنسي الشهير "راتاتوي"، وذلك قبل إعلان الصفقة بدقائق.

واستغل سبورتنج التشابه في الشكل بين لاعبه الجديد تانلونجو، وشخصية لينجويني، مما أثار حماس جماهيره.

لاعب الوسط الأرجنتيني ذو الأصل الإيطالي تم تصعيده للفريق الأول لـ روساريو سنترال في صيف 2021.

وخاض تانلونجو 36 مباراة مع فريقه السابق في موسم 2022 دون أن يصنع أو يسجل.

ويحتل سبورتنج المركز الرابع في الدوري البرتغالي برصيد 28 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بنفيكا المتصدر.

واحتل سبورتنج المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي خلف لاسك النمساوي.

ويلتقي سبورتنج في الدور المقبل من الدوري الأوروبي بـ ميدتلاند الدنماركي يوم 16 فبراير.