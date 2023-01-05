راتاتوي.. سبورتنج لشبونة يطبخ صفقة أرجنتينية شتوية
الخميس، 05 يناير 2023 - 23:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن تعاقده مع ماتيو تانلوجو قادمًا من روساريو سنترال الأرجنتيني.
ووقّع تانلونجو على عقدٍ يربطه بـ سبورتنج حتى صيف 2027 بعد نهاية عقده مع فريقه الأرجنتيني.
Welcome, Mateo Tanlongo ✍ #SportingCP pic.twitter.com/DGGf1J7YMN— Sporting CP English (@SportingCP_en) January 5, 2023
ونشر الحساب الرسمي لـ سبورتنج على تويتر صورة لشخصية ألفريدو لينجويني من الفيلم الفرنسي الشهير "راتاتوي"، وذلك قبل إعلان الصفقة بدقائق.
واستغل سبورتنج التشابه في الشكل بين لاعبه الجديد تانلونجو، وشخصية لينجويني، مما أثار حماس جماهيره.
January 5, 2023
لاعب الوسط الأرجنتيني ذو الأصل الإيطالي تم تصعيده للفريق الأول لـ روساريو سنترال في صيف 2021.
وخاض تانلونجو 36 مباراة مع فريقه السابق في موسم 2022 دون أن يصنع أو يسجل.
Mateo Tanlongo é 𝙇𝙀𝘼̃𝙊 🦁 #EuSouSporting pic.twitter.com/MOH4LZsK5c— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 5, 2023
ويحتل سبورتنج المركز الرابع في الدوري البرتغالي برصيد 28 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بنفيكا المتصدر.
واحتل سبورتنج المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي خلف لاسك النمساوي.
ويلتقي سبورتنج في الدور المقبل من الدوري الأوروبي بـ ميدتلاند الدنماركي يوم 16 فبراير.