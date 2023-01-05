رضا شحاتة: قبل هدف الزمالك كنت أشعر أن المباراة انتهت

الخميس، 05 يناير 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

رضا شحاتة - المدير الفني لفريق الداخلية

تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية عن تعادل فريقه أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال شحاتة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "ينتابني شعورين مختلفين. التعادل جيد ولكننا كنا قريبين من النقاط الثلاث".

وأضاف "أشكر اللاعبين على الأداء والروح. الكرة تلعب على تفاصيل صغيرة في النهاية".

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وأوضح "قبل هدف الزمالك كنت أشعر أن المباراة قد انتهت بالفعل".

وواصل "خلقنا عدة فرص ونجحنا في الإغلاق الدفاعي بشكل كبير. ربما لم يؤد البعض دوره على أكمل وجه في نهاية المباراة".

وتابع شحاتة "أشكر الجميع في النهاية لأنهم كانوا يواجهون فريقا يملك الكثير من الحلول الفردية والجماعية",

وأكمل المدرب "حين تكون النتيجة التعادل السلبي يتم تطبيق التعليمات بشكل أفضل، أما حين نتقدم يتحفظ اللاعبون للدفاع عن النتيجة".

وأضاف "الحالة البدنية أحيانا ما تسمح لنا بالضغط في بعض الأوقات، وأحيانا لا تسمح لنا، ومن المهم تنظيم ذلك الجانب على مدار الدقائق التسعين".

وعن الفوز على بيراميدز والتعادل أمام الزمالك قال: "في كل مبارياتنا مع الفرق الكبيرة نلعب بندية، وعامل التوفيق مهم".

واختتم "سنحتاج لتدعيمات في سوق يناير ولكن في حدود المتاح بالنسبة لنا. يجب أن يكونوا لاعبين من أصحاب الخبرات في الدوري الممتاز".

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 25، بينما تعادل الزمالك برأسية محمد عبد الغني في الدقيقة 95.

الهدف المتأخر حرم الداخلية من فوزه الأول في التاريخ على الزمالك، حيث كانت هذه هي المباراة رقم 16 بين الفريقين، ورقم 14 في الدوري.

وهذا هو التعادل الثالث بين الفريقين في الدوري، بينما فاز الزمالك على الداخلية في 13 مباراة بجميع المسابقات.

المباراة أيضا أوقفت سلسلة تكرار نفس النتيجة بين الفريقين، حيث انتهت آخر 4 مباريات بين الزمالك والداخلية بفوز الأبيض 2-1.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.

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