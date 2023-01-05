مصدر من الأهلي لـ في الجول: بدأنا التفاوض مع ريو أفي لاستعارة يعقوبو

الخميس، 05 يناير 2023 - 23:27

كتب : أحمد الخولي

عزيز يعقوبو

بدأ الأهلي عملية التفاوض مع ريو أفي البرتغالي من أجل إقناعه بتحويل عملية ضم عزيز يعقوبو من بيع نهائي إلى إعارة.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "بدأنا المفاوضات مع ريو أفي وعزيز يعقوبو لتحويل فكرة البيع النهائي إلى إعارة لستة أشهر".

وأضاف "هذا الإجراء جاء لرغبتنا في الاطمئنان على اللاعب وعدم تأثره بالإصابات التي تعرض لها سابقا".

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وأتم المصدر تصريحاته "الـ24 ساعة المقبلة ستشهد حسم ملف اللاعب بشكل نهائي".

وكان مصدر من الأهلي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "نتائج الفحوصات غير مزعجة وهناك اقتراح داخل النادي باستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء للوقوف على استمرارية اللاعب في المشاركة".

وشدد "الأهلي غير ملزم بإتمام الصفقة حال عدم تجاوز اللاعب للكشف الطبي".

وخضع اللاعب للفحص الطبي مرتين أمس الأربعاء وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "الأهلي أبلغنا أن نتيجة الفحص الطبي الثاني للاعب جاءت مماثلة للفحص الأول وحتى الآن النادي الأحمر لم يبلغنا بقراره".

وأضاف "الأهلي طلب إعادة الفحص الطبي وجاءت النتيجة مماثلة للفحص الأولى ولا نعرف موقف الأهلي حتى الآن".

وعانى عزيز من قطع في الرباط الصليبي في وقتٍ سابق من مسيرته، مما يثير تخوف إدارة الأهلي.

الأهلي عزيز يعقوبو
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