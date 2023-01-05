كرة طائرة - الأهلي وسبورتنج يتغلبان على دجلة والصيد في كأس سوبر السيدات

الخميس، 05 يناير 2023 - 23:12

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

فاز الأهلي على وادي دجلة اليوم الخميس ضمن منافسات مرحلة المجموعات لكأس السوبر للسيدات للكرة الطائرة.

وتغلب الأهلي على وادي دجلة في صالة المقاولون العرب بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط 25-14، و25-14، و25-10.

وفي مباراة أخرى، فاز سبورتنج على الصيد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام تلك المرحلة من دور واحد، إذ تتواجه الفرق الأربعة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وعقب نهاية مرحلة المجموعة، يلعب الأول أمام الرابع، بينما يلعب الثاني أمام الثالث، ضمن الدور نصف النهائي.

الأهلي الصيد وادي دجلة سبورتنج
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