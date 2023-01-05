يغيب عن المباراة القادمة.. ماذا قدم طارق حامد في الكلاسيكو أمام الهلال

الخميس، 05 يناير 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

طارق حامد

بمشاركة لاعب الوسط المصري طارق حامد، خسر اتحاد جدة "الكلاسيكو السعودي" على يد الهلال بهدف دون رد.

واستضاف الاتحاد منافسه الهلال في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 12 من الدوري السعودي.

سجل أوديون إيجالو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 12 من المباراة.

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وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى للاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي.

كما أن تلك الهزيمة هي الأولى للاتحاد تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو في جميع المسابقات بعد 11 مباراة.

بتلك النتيجة وصل رصيد الهلال لـ25 نقطة ليقفز للمركز الثالث ويبتعد عن النصر متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب.

وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء ليغيب عن مباراة الشباب المقبلة بسبب تراكم الإنذارات.

ماذا قدم طارق حامد أمام الهلال؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 82

التمريرات الصحيحة: 63 من 67

دقة التمرير: 94%

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 5

التسديدات على المرمى: 1 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 9

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 1

التدخلات: 3

الاعتراضات: 3

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