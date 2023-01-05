كرة سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يواصلون الانتصارات في دوري السوبر للرجال

الخميس، 05 يناير 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

الأهلي - مصر للتأمين - كرة سلة

فاز الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 78-53 في الجولة الثالثة لدوري السوبر المصري لكرة السلة رجال.

وحقق الأهلي فوزه الثالث من أصل 3 مباريات خاضها في تلك المرحلة، حاله حال الزمالك والاتحاد السكندري.

من جانبه فاز الزمالك على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 89-75.

كما تغلّب الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 88-51.

وفي رابع المباريات فاز سموحة على المصرية للاتصالات بنتيجة 78-60.

ويواصل ثلاثي القمة الاتحاد والأهلي والزمالك التساوي في الصدارة بالعلامة الكاملة.

وكان الأهلي قد توج مؤخرا بلقب دوري المرتبط لكرة السلة.

وتتنافس أندية الأهلي والزمالك والاتحاد وسموحة وطلائع الجيش والمصرية للاتصالات والجزيرة ومصر للتأمين في تلك المرحلة من دوري السوبر.

بينما تتنافس أندية الطيران وسبورتنج وهليوبوليس والزهور وأصحاب الجياد والقناة والأولمبي ودسوق في المرحلة الترتيبية للمراكز من 9 إلى 16.

الأهلي الزمالك الاتحاد
نرشح لكم
الخطيب يزور مشجع الاتحاد السكندري بعد أحداث مباراة السلة كرة سلة - سيدات الأهلي وسبورتنج يواصلان انتصاراتهما في الدوري كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج وخسارة الزمالك في الدوري كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شي كيلي كرة سلة - فوز الكبار في الجولة الأولى من دوري السوبر كرة سلة - تحسن طفيف في حالة مشجع الاتحاد السكندري المصاب خبر في الجول - كرة سلة: موعد عودة مهاب ياسر إلى الزمالك مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الكرة المصرية
بيتيس يواصل حملة الدفاع عن اللقب ويقهر أبناء "الجزيرة السياحية" في كأس إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الكرة المصرية
استغل تعثر أرسنال جيدا.. سيتي يهزم تشيلسي المصاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سمير فكري: كنا أفضل من الزمالك.. والمصري يريدني منذ تواجدي في الدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة المصرية
راتاتوي.. سبورتنج لشبونة يطبخ صفقة أرجنتينية شتوية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رضا شحاتة: قبل هدف الزمالك كنت أشعر أن المباراة انتهت 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: بدأنا التفاوض مع ريو أفي لاستعارة يعقوبو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 4 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك