كرة سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يواصلون الانتصارات في دوري السوبر للرجال

فاز الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 78-53 في الجولة الثالثة لدوري السوبر المصري لكرة السلة رجال.

وحقق الأهلي فوزه الثالث من أصل 3 مباريات خاضها في تلك المرحلة، حاله حال الزمالك والاتحاد السكندري.

من جانبه فاز الزمالك على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 89-75.

كما تغلّب الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 88-51.

وفي رابع المباريات فاز سموحة على المصرية للاتصالات بنتيجة 78-60.

ويواصل ثلاثي القمة الاتحاد والأهلي والزمالك التساوي في الصدارة بالعلامة الكاملة.

وكان الأهلي قد توج مؤخرا بلقب دوري المرتبط لكرة السلة.

وتتنافس أندية الأهلي والزمالك والاتحاد وسموحة وطلائع الجيش والمصرية للاتصالات والجزيرة ومصر للتأمين في تلك المرحلة من دوري السوبر.

بينما تتنافس أندية الطيران وسبورتنج وهليوبوليس والزهور وأصحاب الجياد والقناة والأولمبي ودسوق في المرحلة الترتيبية للمراكز من 9 إلى 16.