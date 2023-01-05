صنع فرصة.. ماذا قدم حجازي في الكلاسيكو أمام الهلال

بمشاركة المدافع المصري أحمد حجازي، خسر اتحاد جدة "الكلاسيكو السعودي" على يد الهلال بهدف دون رد.

واستضاف الاتحاد منافسه الهلال في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 12 من الدوري السعودي.

سجل أوديون إيجالو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 12 من المباراة.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى للاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي.

كما أن تلك الهزيمة هي الأولى للاتحاد تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو في جميع المسابقات بعد 11 مباراة.

بتلك النتيجة وصل رصيد الهلال لـ25 نقطة ليقفز للمركز الثالث ويبتعد عن النصر متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب.

ماذا قدم أحمد حجازي أمام الهلال؟

دقائق اللعب: 90

التشتيت: 3

التدخلات: 1

التعرض للمراوغة: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 3

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 5

لمسات الكرة: 64

التمريرات الصحيحة: 44 من 53

دقة التمرير: 83%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 7