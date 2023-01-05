ثلاثية دون مساهمة.. ماذا قدم تريزيجيه أمام جيرسون سبور

الخميس، 05 يناير 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

تريزيجيه

بمشاركة الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه، فاز طرابزون سبور على منافسه جيرسون سبور بثلاثية دون رد مساء اليوم الخميس في الدوري التركي.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري التركي.

وخاض تريزيجيه الموسم الجاري مع طرابزون 25 مباراة في كل البطولات باحتساب مباراة اليوم سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.

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وفي الدوري التركي بالتحديد خاض تريزيجيه 15 مباراة مع طرابزون سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة..

بتلك النتيجة ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن حالاتا سراي المتصدر.

وفي مباراة اليوم لم يشارك تريزيجيه بالتسجيل أو الصناعة.

ماذا قدم تريزيجيه أمام جيرسون سبور؟

دقائق اللعب: 81

لمسات الكرة: 51

التمريرات الصحيحة: 22 من 25

التمريرات المفتاحية: 1

العرضيات الصحيحة: 0 من 4

الكرات الطويلة: 1 من 2

التسديدات على المرمى: 2 من 5

المراوغات الناجحة: 1 من 3

الفرص الكبيرة الضائعة: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 7 من 12

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 2

التعرض للمخالفات: 4

التدخلات: 2

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي طرابزون سبور جيرسون سبور
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