طارق حامد: حزين لعدم إسعاد جماهيرنا.. كنا قادرين على هزم الهلال بـ 4 أهداف

الخميس، 05 يناير 2023 - 22:37

كتب : FilGoal

طارق حامد

أبدى طارق حامد لاعب اتحاد جدة، حزنه بعد الهزيمة أمام الهلال في كلاسيكو السعودية.

الاتحاد سقط على ملعبه بهدف دون رد أمام الهلال غريمه التقليدي في الجولة 12 للدوري السعودي.

وصرّح حامد بعد المباراة: "حظ أوفر للاعبين والإدارة والجماهير، هذه كرة قدم على كل حال وكل شيء وارد".

وأضاف لاعب الوسط المصري عبر محطة SSC السعودية: "لا يزال أمامنا 20 مباراة في الدوري، يجب ألا نفقد تركيزنا".

وأشار: "الحزن الحقيقي هو أن جماهيرنا ستذهب إلى منازلها حزينة، لكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل: "المهم ألا نستسلم وأن نكمل. لعبنا اليوم مباراة جيدة لكن غاب عنا التوفيق".

وتابع: "يجب أن نواصل مشوارنا، حتى عندما نفوز يجب أن نصحح الأخطاء".

وأوضح: "الهدف المبكر لم يؤثر علينا، نحن لاعبون كبار ولدينا خبرات، ولا أعتقد أن الهدف أثّر علينا".

وشدد: "احتجنا التوفيق فقط، صنعنا الكثير من الفرص، وكان من الممكن أن نفوز بـ 3 أو 4 أهداف لو حضر التوفيق".

وأتم: "تعليمات مدربنا سانتو لم تتغير بين الشوطين لأننا نلعب على ملعبنا ويجب أن نهاجم ونبادر وألا نكون رد الفعل".

وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء خلال المباراة ستغيبه عن لقاء الشباب المقبل للإيقاف.

وسجل أوديون إيجالو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 12 من المباراة.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى للاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي.

كما أن تلك الهزيمة هي الأولى للاتحاد تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو في جميع المسابقات بعد 11 مباراة.

بتلك النتيجة وصل رصيد الهلال لـ25 نقطة ليقفز للمركز الثالث ويبتعد عن النصر متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب.

وسيحل الاتحاد ضيفا على الشباب في الجولة المقبلة في التاسع من شهر يناير الجاري.

أما الهلال فسيواجه مضيفه الرائد في العاشر من الشهر الجاري.

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