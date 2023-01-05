دالي بليند ينضم إلى بايرن ميونيخ

الخميس، 05 يناير 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

دالي بليند - بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ مساء اليوم الخميس ضمه للهولندي دالي بليند رسميا في صفقة انتقال حر قادما من أياكس.

وكان بليند فسخ تعاقده مع أياكس قبل عدة أيام وانضم إلى بايرن اليوم مجانا.

وأشار بايرن إلى أن اللاعب صاحب الـ32 عاما وقع على عقد يربطه بالفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

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ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 23 وسوف يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة لينضم لمعسكر فريقه الجديد استعدادا للنصف الثاني من الموسم الجاري.

وتحدث بليند لموقع ناديه الجديد قائلا: "لا أطيق الانتظار لبدء اللعب هنا، نحن الآن نتطلع لأهم مرحلة في الموسم حيث يتعلق كل شيء بالفوز بالألقاب".

وأردف "وناد مثل بايرن ميونيخ يرغب في الفوز بكل البطولات، تعطش بايرن للألقاب كان مفتاحا في اتخاذي قرار اللعب هنا".

وأتم بليند "أتمنى أن أجلب خبراتي إلى الفريق لمساعدته وسأقدم كل ما لدي لبايرن ميونيخ".

وبدأ بليند مسيرته في صفوف أياكس وانتقل منه معارا إلى جرونيجين ثم عاد لفريقه قبل الانضمام لمانشستر يونايتد في عام 2014.

وعاد بليند إلى أياكس في عام 2018 قبل فسخ تعاقده قبل عدة أيام.

وتوج بليند في مسيرته بالدوري الهولندي سبع مرات والكأس والسوبر الهولنديين مرتين لكل منهما.

كما توج مع مانشستر يونايتد بلقب واحد لكل من الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

بليند بايرن ميونيخ
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