محمد نجيب رجل مباراة الزمالك والداخلية

الخميس، 05 يناير 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

محمد نجيب رجل مباراة الزمالك والداخلية

فاز محمد نجيب مدافع الداخلية بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك.

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 25، بينما تعادل الزمالك برأسية محمد عبد الغني في الدقيقة 95.

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الهدف المتأخر حرم الداخلية من فوزه الأول في التاريخ على الزمالك، حيث كانت هذه هي المباراة رقم 16 بين الفريقين، ورقم 14 في الدوري.

وهذا هو التعادل الثالث بين الفريقين في الدوري، بينما فاز الزمالك على الداخلية في 13 مباراة بجميع المسابقات.

المباراة أيضا أوقفت سلسلة تكرار نفس النتيجة بين الفريقين، حيث انتهت آخر 4 مباريات بين الزمالك والداخلية بفوز الأبيض 2-1.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.

ماذا قدم محمد نجيب أمام الزمالك؟

التدخلات الناجحة: 2 من 2

التشتيت: 8

التشتيت بالرأس: 2

الاعتراضات: 1

استعادة الكرة: 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 2

المخالفات المرتكبة: 0

لمسات الكرة: 34

التمريرات الصحيحة: 16 من 20

دقة التمرير: 80%

التسديدات على المرمى: 0 من 1

الزمالك الداخلية محمد نجيب الدوري المصري
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