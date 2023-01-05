كل شيء لم يكن جيدا للمحترفين المصريين.. الاتحاد يخسر الكلاسيكو من الهلال

خسر اتحاد جدة مساء اليوم الخميس من منافسه الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية بهدف دون رد.

واستضاف الاتحاد منافسه الهلال في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 12 من الدوري السعودي.

سجل أوديون إيجالو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 12 من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي وطارق حامد مع فريقيهما خلالها بشكل كامل.

وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء ليغيب عن مباراة الشباب المقبلة بسبب تراكم الإنذارات.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى للاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي.

كما أن تلك الهزيمة هي الأولى للاتحاد تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو في جميع المسابقات بعد 11 مباراة.

بتلك النتيجة وصل رصيد الهلال لـ25 نقطة ليقفز للمركز الثالث ويبتعد عن النصر متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب.

وسيحل الاتحاد ضيفا على الشباب في الجولة المقبلة في التاسع من شهر يناير الجاري.

أما الهلال فسيواجه مضيفه الرائد في العاشر من الشهر الجاري.