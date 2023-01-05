"الهدية الأولى".. الأهلي يضم خالد عبد الفتاح من سموحة

أعلن الأهلي عن تعاقده مع خالد عبد الفتاح قادمًا من سموحة في أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الأهلي أنه تعاقد مع الظهير الأيمن عبد الفتاح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند بنية الشراء.

وغرّد الحساب الرسمي لـ الأهلي على تويتر:

"أول هدايا العام الجديد. رحبوا معنا بـ خالد عبد الفتاح.. نسر الأهلي الجديد".

أول هدايا العام الجديد ✨ رحبوا معنا بخالد عبد الفتاح..نسر الأهلي الجديد ❤️#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/dlFCOrgwJJ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2023

وتعاقد الأهلي مع عبد الفتاح لتعويض أكرم توفيق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة مما يبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

عبد الفتاح (23 عامًا) يجيد اللعب في كل مراكز خط الدفاع، لكن مركزه الأساسي على الجهة اليمنى.

وبدأ عبد الفتاح مسيرته في ناشئي سموحة، وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

وخاض عبد الفتاح 10 من أصل 11 مباراة لعبها سموحة في الدوري المصري هذا الموسم.

ولعب عبد الفتاح مباراة الأهلي وسموحة كاملة يوم 25 ديسمبر الماضي، قبل حوالي 10 أيام على إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء.

🚨🚨| الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة ❤️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/p9wg2gjYk8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2023

وفي الموسم الماضي لعب عبد الفتاح 28 مباراة من أصل 34 في الدوري المصري، ونجح في تسجيل هدفين.

وسيتنافس عبد الفتاح مع نظيره محمد هاني على مركز الظهير الأيمن تحت قيادة مارسيل كولر.

ويُنتظر أن يعلن الأهلي في الأيام المقبلة صفقة ضم التونسي محمد الضاوي "كريستو" قادمًا من النجم الساحلي.

كما دخل الأهلي بقوة في صفقة الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي، وحضر اللاعب إلى مصر بالفعل، لكن تعثره في الكشف الطبي جعل من مصير الصفقة معلقًا حتى اللحظة.