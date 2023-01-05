مؤتمر فيريرا: هذه توابع أسوان والمنافس لم يضطر للسفر.. ولم نستحق التعادل

تحدث جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك في المؤتمر الصحفي التالي لمباراة الداخلية التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا: "كرة القدم فيها أمور يصعب شرحها. حين نعتقد أن الأمور متوازنة تظهر أشياء تؤثر على ذلك التوازن".

وأضاف "ما حدث اليوم من توابع مباراة أسوان. حصلنا على راحة يومين فقط بعد السفر، والفريق المنافس لم يكن لديه رحلة خارج القاهرة مثلنا، كان ينقصنا المزيد من الجاهزية البدنية".

وأوضح "مباراة أسوان حددت شكل الفريق بالاستهلاك البدني للاعبين والوقت القصير للاستشفاء".

وتابع المدرب البرتغالي "لم نكن نستحق التعادل في هذه المباراة، حتى وإن كنا لم نلعب جيدا على صعيد إنهاء الهجمات".

وواصل "أحرزنا هدفا في نهاية مباراة الداخلية، ولكنه تعادل طعمه مرير".

وأكمل "موقفنا اليوم أفضل من مباراة أسوان. ولاعبو الزمالك سيواصلون المنافسة على الدوري ولن نفقد الأمل حتى آخر لحظة".

واستطرد فيريرا "هناك لاعبين لديهم مشاكل بدنية. وسنتحدث بيننا وبين بعضنا البعض لنعمل بشكل جيد".

ووجه المدرب البرتغالي رسالة للجمهور قائلا: "أقول لجماهير الزمالك إن ما حدث في المباراتين الأخيرتين لا يعكس مستوانا، ويجب أن يتفهموا الموقف الحالي ويواصلوا مساندتنا، لأننا سنعكس الوضع ونعود للفوز".

وأضاف "لا يمكننا الهروب من الواقع الحالي ويجب أن نحل مشاكلنا حتى تنتهي. حققنا العديد من الانتصارات وتعادلنا في مباراة المقاولون ثم عدنا للانتصارات قبل آخر مباراتين".

وأوضح "هذه هي كرة القدم. الأمور لا تحدث دائما كما نريد. نحن الآن متأخرين بفارق 5 نقاط عن المنافس المباشر، ولكن في الموسم الماضي كان الوضع أسوأ ونجحنا في استعادة النقاط والفوز بالدوري".

وعن اللعب برسم يتضمن 4 مدافعين عكس الدفاع الثلاثي الذي اعتاد عليه الفريق مع فيريرا قال: "حين كنا نلعب هكذا كان الناس يتساءلون لماذا لا نلعب بدفاع رباعي، والآن تم عكس السؤال. نريد فريقا يسمح لنا باللعب بأنظمة مختلفة".

أما عن أزمة غياب الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة أوضح "لقد غابا لأسباب طبية حيث اشتكيا من آلام في البطن، ونتمنى أن نستعيدهما في أسرع وقت".

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 25، بينما تعادل الزمالك برأسية محمد عبد الغني في الدقيقة 95.

الهدف المتأخر حرم الداخلية من فوزه الأول في التاريخ على الزمالك، حيث كانت هذه هي المباراة رقم 16 بين الفريقين، ورقم 14 في الدوري.

وهذا هو التعادل الثالث بين الفريقين في الدوري، بينما فاز الزمالك على الداخلية في 13 مباراة بجميع المسابقات.

المباراة أيضا أوقفت سلسلة تكرار نفس النتيجة بين الفريقين، حيث انتهت آخر 4 مباريات بين الزمالك والداخلية بفوز الأبيض 2-1.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.