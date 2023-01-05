أمير مرتضى لـ في الجول: فتوح وجمعة؟ المخطئ سيعاقب.. وتقدمنا بشكوى ضد التحكيم

الخميس، 05 يناير 2023 - 21:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

أمير مرتضى منصور

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك عن أزمة الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة واعتراضات النادي الأبيض على التحكيم.

وقال أمير مرتضى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المستوى ليس طبيعيا في الفترة الأخيرة".

وأضاف "فزنا ببعض المباريات ولكننا لسنا في مستوانا، وهناك حالة من عدم التركيز".

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وأوضح "التحكيم قصة أخرى وهناك أخطاء عديدة".

وتابع "سامسون أكينيولا له ركلة جزاء في الشوط الأول، وحكم مباراة أسوان شتم المتواجدين على دكة الزمالك وتقدمنا بشكوى رسمية".

أما عن غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة المفاجئ قبل المباراة قال أمير مرتضى "المخطئ سيُعاقب. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدخل لاعب لفيريرا ويقول له أخرجني من القائمة. لذلك سيتم إجراء تحليل لهما ثم معاقبتهما".

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 25، بينما تعادل الزمالك برأسية محمد عبد الغني في الدقيقة 95.

الهدف المتأخر حرم الداخلية من فوزه الأول في التاريخ على الزمالك، حيث كانت هذه هي المباراة رقم 16 بين الفريقين، ورقم 14 في الدوري.

وهذا هو التعادل الثالث بين الفريقين في الدوري، بينما فاز الزمالك على الداخلية في 13 مباراة بجميع المسابقات.

المباراة أيضا أوقفت سلسلة تكرار نفس النتيجة بين الفريقين، حيث انتهت آخر 4 مباريات بين الزمالك والداخلية بفوز الأبيض 2-1.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.

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