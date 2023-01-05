بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك

الخميس، 05 يناير 2023 - 21:54

كتب : أحمد الخولي

الأهلي × الزمالك

أصدرت اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا رسميا بشأن مباراتي الأهلي والزمالك ضد إنبي والداخلية بعد إقامتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 12.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم سحب عينات الكشف عن المنشطات بشكل عشوائي حسب الآلية المحددة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقالت هانم أمير المدير التنفيذي للجنة أن المنظمة حريصة على أداء دورها والتأكد من أن الرياضة المصرية خالية من المنشطات.

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وأوضحت أن سحب العينات من اللاعبين يكون بشكل عشوائي عن طريق أرقام اللاعبين دون معرفة مسبقة باللاعب الذي سيقع عليه الاختيار لإجراء الاختبارات.

وجاء البيان كاملا كالتالي:

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تسحب عينات عشوائية في مباراتي الأهلي مع انبي والزمالك مع الداخلية

تواجدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مباراتي الأهلي مع انبي والزمالك مع الداخلية، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقام ضباط الكشف عن المنشطات الذين تواجدوا في المباراتين بسحب العينات من اللاعبين بطريقة عشوائية حسب الآلية المحددة طبقا للكود الدولي الذي حددته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تؤديه المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حيث يتواجد ضباط الكشف عن المنشطات بشكل مستمر في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم دون الإعلان المسبق عن المباريات التي يتم تغطيتها، وذلك حفاظا على السرية المطلوبة في هذا الشأن.

وقالت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن المنظمة حريصة على أداء دورها للتأكد من ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات، وتتواجد المنظمة في المباريات والمنافسات التي تقام على ارض مصر في الرياضات المختلفة وليس كرة القدم فقط.

وأوضحت أن سحب العينات في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم يكون بشكل عشوائي عن طريق أرقام اللاعبين دون معرفة مسبقة باللاعب الذي سيقع عليه الاختيار لإجراء تحليل الكشف عن المنشطات بعد نهاية المباراة.

وأكدت أن الإجراءات المتبعة تخضع للكود الصادر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بداية من ترتيبات ما قبل سحب العينة وأثنائها وبعدها وصولا إلى ظهور نتيجة العينات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

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