تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون بثلاثية على جيرسون سبور

فاز طرابزون سبور على منافسه جيرسون سبور بثلاثية دون رد مساء اليوم الخميس في الدوري التركي.

واستضاف طرابزون منافسه جيرسون سبور في الجولة 17 من الدوري التركي في ملعب شينول جونيش.

افتتح رياض باجيتش أهداف المباراة لصالح طرابزون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30.

وأضاف ماكس جوميز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وسجل دوجوكان هاسبولات الهدف الثالث لطرابزون في الدقيقة 75.

وشارك تريزيجيه في المباراة منذ بدايتها حتى تم استبداله في الدقيقة 81.

وخاض تريزيجيه الموسم الجاري مع طرابزون 25 مباراة في كل البطولات باحتساب مباراة اليوم سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.

وفي الدوري التركي بالتحديد خاض تريزيجيه 15 مباراة مع طرابزون سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن حالاتا سراي المتصدر.

فيما تجمد رصيد جيرسون سبور عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.