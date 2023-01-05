مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة"

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، النار على الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأول.

وصرّح مرتضى أن فتوح وعبد الله جمعة قد حضرا تحت تأثير الحشيش، وأعلن عن عرضهما للبيع، كما هدد بالانسحاب من الدوري المصي.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "فتوح وعبد الله جمعة داخلين محششين، هذا استهتار بالنادي".

وأضاف: "أمس كان هناك اجتماع وفتوح قال لي إنه يريد الرحيل وإنه سيرحل إلى الأهلي، قلت له أحضر لي عرضًا".

وأكد: "الاتنين الحشاشين بره النادي. عندما علما بوجود تحاليل في التسخين لم يلعبا المباراة".

وتابع: "أخبرته أنه عندما تأتي نتائج التحليل فإنه سيرحل، هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذين الغيابين".

وأشار: "اضطر إلى الدفع بـ محمد عبد الشافي المحترم العائد من الإصابة لتعويض الغيابين".

وكشف: "سأجتمع مع فيريرا غدًا بالطبع، لن أترك المركب يغرق".

وهدد بالانسحاب من الدوري: "لن نستكمل الدوري طالما كانت هذه اللجنة المنحرفة موجودة".

وأكمل: "في مباراة الأهلي كان هناك لمسة يد على ياسر إبراهيم والبنا لم يحتسبها".

وأردف: "وفي مباراتنا سامسون كان له ركلة جزاء، والحارس ضربه في وجهه، لن نشترك في هذه التمثيلية الهزلية يا جمال يا علام".

وتطرق لقرارات فيريرا: "نبيل عماد احتياطي لـ روقة؟ لا لا. الكل يتكلم في الكرة، ورئيس النادي سيتحدث أيضًا".

يأتي ذلك بعد دقائق من مجموعة قرارات نارية لـ مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك.

وجاءت القرارات كالتالي كما ذكرها رئيس الزمالك بحسب ما كتبها على صفحته:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 25، بينما تعادل الزمالك برأسية محمد عبد الغني في الدقيقة 95.

الهدف المتأخر حرم الداخلية من فوزه الأول في التاريخ على الزمالك، حيث كانت هذه هي المباراة رقم 16 بين الفريقين، ورقم 14 في الدوري.

وهذا هو التعادل الثالث بين الفريقين في الدوري، بينما فاز الزمالك على الداخلية في 13 مباراة بجميع المسابقات.

المباراة أيضا أوقفت سلسلة تكرار نفس النتيجة بين الفريقين، حيث انتهت آخر 4 مباريات بين الزمالك والداخلية بفوز الأبيض 2-1.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.