طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول حالة كوكا بعد إصابته في عينه أمام إنبي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل نتائج الفحص الطبي الذي خضع له لاعب الفريق أحمد نبيل "كوكا" عقب تعرضه لمشكلة في الرؤية في أحد عينيه في لقاء إنبي.

وقال طبيب الأهلي لـFilGoal.com: "كوكا خضع لفحص دقيق وأثبت سلامة عينه المصابة التي تعرضت لكدمة بعد ارتطام الكرة بوجهه".

وأردف "سبب ذعر اللاعب أنه عقب الكدمة مباشرة عانى من مشكلة في الرؤية لعدة دقائق ولكن تأكدنا من سلامته وسيتواجد في تدريبات الغد بشكل طبيعي".

وشارك كوكا في المباراة في الدقيقة 86 بدلا من محمد مجدي "أفشة".

وتعرض كوكا للإصابة في الدقيقة 88 واضطر الأهلي لإكمال ما تبقى من المباراة بـ10 لاعبين بعد إجرائه كل تبديلاته.

وفاز الأهلي على إنبي اليوم الخميس بهدفين دون رد في ملعب المقاولون العرب.

سجل هدفا المباراة أفشة وديانج في الدقائق 59 و77.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

فيما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط يحتل بهم المركز الـ13 في جدول الترتيب.