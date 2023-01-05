تعثر ولكن.. عبد الغني يحرم الداخلية من الفوز الأول على الزمالك

تعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 25، بينما تعادل الزمالك برأسية محمد عبد الغني في الدقيقة 95.

الهدف المتأخر حرم الداخلية من فوزه الأول في التاريخ على الزمالك، حيث كانت هذه هي المباراة رقم 16 بين الفريقين، ورقم 14 في الدوري.

وهذا هو التعادل الثالث بين الفريقين في الدوري، بينما فاز الزمالك على الداخلية في 13 مباراة بجميع المسابقات.

المباراة أيضا أوقفت سلسلة تكرار نفس النتيجة بين الفريقين، حيث انتهت آخر 4 مباريات بين الزمالك والداخلية بفوز الأبيض 2-1.

تطور مفاجئ

شهدت قائمة الزمالك تعديلات طارئة قبل انطلاق المباراة، حيث خرج الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة بسبب الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان فتوح في التشكيل الأساسي، ولكنه خرج وأتى محمد عبد الشافي بدلا منه.

فيما خرج جمعة أيضا من القائمة، وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

أيضا شهدت المباراة مشاركة المهاجم البنيني سامسون أكينيولا للمرة الأولى كأساسي مع الزمالك في الدوري المصري.

تقدم يقره الفيديو

أطلق حمزة المثلوثي تسديدة أولى في الدقيقة 14 من داخل المنطقة ولكن تألق المدافع أحمد الأمور في إبعادها على خط المرمى.

وفي الدقيقة 15 سدد مؤمن عاطف لاعب الداخلية فوق العارضة.

وكاد الداخلية أن يتقدم في الدقيقة 19 بفرصته الأخطر، حيث سدد مؤمن عاطف لترتد الكرة من الحارس محمد عواد وتعود لعيسى عبد الله الذي سددها بالرأس، قبل أن يخرجها محمد عبد الغني قبل دخولها في المرمى.

وأتى هدف الداخلية في الدقيقة 25 بعد بينية من أحمد سيد عبد النبي وصلت إلى سمير فكري لينفرد ويسجل، وبعدما رفع المساعد رايته، أكدت تقنية الفيديو صحة الهدف.

حاول عمرو السيسي في الدقيقة 29 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، فيما لعب حسام عبد المجيد رأسية أمسك بها رضا السيد حارس مرمى الداخلية في الدقيقة 37.

وسدد سيد عبد الله لاعب الزمالك على حدود المنطقة ولكن بعيدا عن المرمى في الدقيقة 39، فيما اختتمت محاولات الشوط الأول بتسديدة إمام عاشور في الدقيقة 44، والتي مرت بعيدا عن المرمى أيضا.

تحركات فيريرا

بين الشوطين أجرى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك تبديلين بنزول مصطفى شلبي ونبيل عماد بدلا من سيد عبد الله وعمرو السيسي.

وفي الدقيقة 55 حل سيف الدين الجزيري بدلا من محمد أشرف روقا.

على الناحية الأخرى أجرى رضا شحاتة مدرب الداخلية تبديلين بنزول حسين رجب ومصطفى فوزي بدلا من عيسى عبد الله ورشيد أحمد في الدقيقة 60، ثم بركات حجاج بدلا من مؤمن عاطف في الدقيقة 66.

رد فيريرا بإشراك سيف جعفر بدلا من محمد عبد الشافي في الدقيقة 68.

رصاصة التعادل

واصل الزمالك بحثه عن التعادل برأسية من سيف الجزيري بعد عرضية زيزو ولكن تصدى لها الحارس إلى ركنية في الدقيقة 83.

حاول نبيل عماد بتسديدة في الدقيقة 91 ولكن مرت بجوار القائم.

وأضاع سامسون رأسية سانحة للتسجيل في الدقيقة 94، ولكن الركنية أسفرت عن الهدف المنتظر أخيرا، بعد أن أرسلها زيزو إلى رأس محمد عبد الغني ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 95.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.