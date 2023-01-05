الإعارة الرابعة.. إلتشي يستنجد بمدافع أياكس المهمش

الخميس، 05 يناير 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

ليساندرو ماجايان - إلتشي

أعلن نادي إلتشي الإسباني عن ضم ليساندرو ماجايان قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع المدافع الأرجنتيني على عقدٍ يربطه بـ إلتشي حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من أياكس.

وصرّح ماجايان عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا متحمس للغاية ولدي رغبة كبيرة في الانضمام إلى زملائي".

وتابع: "أنا متأكد من قدرتنا على تحقيق هدفنا ولهذا حضرت إلى هذا النادي".

ماجايان (29 عامًا) مولود في بوينوس آيريس لعائلة تنحدر من أصول إيطالية.

وانضم ماجايان إلى أياكس قادمًا من بوكا جونيورز في يناير 2019 مقابل 9 ملايين يورو.

ولم يخض ماجايان من وقتها إلا 9 مباريات فقط مع أياكس، وقضى أغلب وقته معارًا إلى أندية أخرى.

ماجايان انضم في صيف 2019 إلى ديبورتيفو ألافيس الإسباني معارًا، وفي الصيف التالي شد الرحال نحو كرتوتوني الإيطالي على سبيل الإعارة أيضًا.

الإعارات تواصلت في صيف 2021 عندما مثّل أندرلخت البلجيكي، قبل أن يقضي النصف الأول من الموسم الحالي في صفوف أياكس.

ويحتل إلتشي المركز 20 -الأخير- في الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط دون أي فوز حتى اللحظة.

واستقبلت شباك إلتشي 33 هدفًا في 15 مباراة، وهو أضعف دفاع في المسابقة بفارق كبير عن الفريق التالي.

الدوري الإسباني
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