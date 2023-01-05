قفة يكشف لـ في الجول سر حديثه مع حكم لقاء الأهلي

كشف أحمد أمين "قفة" لاعب إنبي تفاصيل حديثه مع محمود البنا حكم مباراة فريقه ضد الأهلي التي أقيمت اليوم الخميس.

وفاز الأهلي على مضيفه إنبي في ملعب المقاولون العرب بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وشهدت المباراة في دقائقها الأولى مطالبات من لاعبي إنبي بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وقال قفة لـFilGoal.com: "ذهبت إلى محمود البنا وقلت له إن هناك ضربة جزاء واضحة لنا".

وأردف "لكنه قال لي إنه لا يوجد لدينا ركلة جزاء".

وتطرق قفة لمنشور كُتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "حسابي تم اختراقه بالأمس".

وأتم "استطعت استعادة الحساب اليوم والمنشور الذي كان فيه انتقادات للبنا تم إزالته".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

فيما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط يحتل بهم المركز الـ13 في جدول الترتيب.