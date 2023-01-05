رونالدو: الأهم هو الحاضر والاستمتاع والمساعدة في تطور السعودية.. والدوري تنافسي للغاية

تحدث كريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية ونجم النصر السعودي الجديد في لقاء نشرته حسابات النادي الرسمية.

وقال رونالدو: "التواجد هنا يمنحني شعورا رائعا. تمثيل نادي النصر شرف لي".

وأضاف "أتطلع للبداية وإسعاد الجماهير وإسعاد نفسي أيضا. أنا سعيد للغاية بوجودي هنا".

وأوضح "أهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز من أجل النادي، وأيضا المساعدة في تطور الدولة (السعودية) لأنها تستحق ذلك".

وتابع رونالدو "أنا هنا لأكون جزءا من الجيل الجديد".

واختتم "الدوري السعودي يملك إمكانيات كبيرة ولاعبين رائعين. إنه دوري قوي وتنافسي للغاية ولهذا أنا هنا".

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" لهـذا السبب .. أنا هنـا اليوم "🎙️



النجـم التاريخي ..

لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يتحـدث في أول لقـاء حصري 🎬 pic.twitter.com/epKbz3UtBu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 5, 2023

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022.

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وتم تقديم رونالدو يوم الثلاثاء 3 يناير في ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.