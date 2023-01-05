طلعت يوسف: إنبي استحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. ولم أحفظ أسماء اللاعبين حتى مباراة الاتحاد

يرى طلعت يوسف المدير الفني لـ إنبي، أن فريقه استحق ركلة جزاء أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

وخسر إنبي أمام الأهلي بهدفين دون رد في ملعب المقاولون العرب، بالجولة 12 للدوري المصري.

وصرّح يوسف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان لدينا ركلة جزاء صحيحة في بداية المباراة لم تُحتسَب، هذا لا يقلل من قيمة كابتن البنا، ولكن لو استدعته تقنية الفيديو فهذا لوجود شيء. الذراع كان خارج إطار الجسد، والكرة لم ترتد من جسمه، لكن ذلك كان تقدير الحكم الذي نسير عليه".

وأشار: "لو احتُسبَت ركلة الجزاء كانت ستغير مسار المباراة، لكنها ليست السبب في خسارتنا. لعبنا 3 مباريات في 9 أيام، وليس لدي في قائمتي لاعبين كافين لعمل المداورة، لدرجة أنني دفعت بنفس التشكيل الذي واجه الاتحاد منذ 48 ساعة".

وتابع: "فريقي كان ملتزمًا تكتيكيًا لمدة 60 دقيقة، لكن في النصف ساعة الأخيرة ظهر الإجهاد. أجريت 3 تغييرات دفعة واحدة على غير عادتي، لكن هذا مؤشر إلى معاناة اللاعبين بدنيًا".

وكشف: "منذ قدومي إلى إنبي لم أعمل مع اللاعبين في الملعب، كل عملي نظري، لا أستطيع العمل، توليت المهمة قبل مباراة الداخلية بـ 48 ساعة، وبدأت في حفظ أسماء اللاعبين في مباراة الاتحاد. يجب تدعيم الفريق في يناير بـ 4 أو 5 لاعبين".

وأوضح: "كنت سأخرج قفة بين الشوطين، لكني قلت له سأعطيك 10 دقائق أخرى لآخذ كل ما لديك. قفة ماكانش قادر يشيل رجله أو يقفز، عانى بدنيا للغاية ولذلك أخرجته".

وتابع: "أنا راض عن الأداء اليوم، لكن في إنبي لدينا مشكلة قصور بدني كبيرة بسبب تلاحم المباريات".

وشدد: "أمام الاتحاد في المباراة الماضية تراجعنا أيضا ولكن كان الأمر نفسيًا أكثر رغبةً في الحفاظ على النتيجة، أمّا اليوم في التأثر البدني كان حادًا أكثر".

وكشف: "علي فوزي كا مصابًا منذ 12 يومًا، لم يبدأ التدرب معي إلا منذ يومين. ولهذا لم يكن يشارك، كما أن أحمد عيد يظهر بشكل جيد في المباريات الماضية واليوم أيضًا".

وأتم: "أخرجت أحمد عيد بسبب الإجهاد، كما أردت إشراك فوزي ليحصل على حساسية المباريات".

































































































