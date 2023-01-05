مؤتمر تين هاج – عن إعلان صفقة جديدة.. وتفادي مشكلة مبكرة وعدم التفكير في الفوز ببطولات

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد صفقة شتوية أولى لفريقه قبل إعلانها رسميا من قبل ناديه.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "نعم لقد ضمننا جاك بوتلاند من كريستال بالاس بعدما قرر نيوكاسل قطع إعارة مارتن دوبرافكا".

وبرر تين هاج الصفقة قائلا: "نحتاج لثلاثة حراس في الفريق من أصحاب الخبرات إلى جانب الحراس الشباب، فمازال أمامنا الكثير من المباريات ويجب أن يتواجد ثلاثة حراس جيدين في المران وتجنبا لحدوث المشاكل".

وأردف "ديفيد دي خيا مازال هو رقم واحد بالنسبة لنا وأنا سعيد بما يقدمه، هو حارس جيد، لكن هناك أشياء يمكن أن تحدث ويجب أن نكون مستعدين لكل شيء".

وأوضح المدرب الهولندي "في الموسم الماضي مع أياكس أصيب الحراس الثلاث ولا نرغب أن نتواجد في ذلك الموقف خاصة وأننا ننافس على البطولات ونستعين حينها بحارس شاب، فهذا يمكن أن يقتل الموسم، ويجب أن نكون مستعدين لكل شيء".

وعن مواجهة إيفرتون غدا الجمعة في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "أعرف أن مسابقة الكأس خاصة في إنجلترا ولها معايير وتوقعات أعلى منها في هولندا".

واستدرك "لكنني أحب مسابقات الكأس فخلال عدد مباريات قليل يمكننا تحقيق بطولة".

وعن كيف يتحسن ماركوس راشفورد قال: "يجب أن يواصل تركيزه فلا يهم إن بدأ المباريات أم لا، الأهم أن يركز على تسجيل الأهداف".

وأكمل المدرب الهولندي حديثه "لاعب مثل ماركوس وآخرين في الفريق مثل أنتوني مارسيال وعندما يكون كل منهما في قمة تركيزه فهما لديهما المهارات اللازمة في تغيير المباراة في لحظة واحدة".

وشدد "إن طور ماركوس تلك المهارة فسوف يسجل الكثير من الأهداف ويحظى بموسم ناجح".

وعن رأيه في موسم يونايتد حتى الآن قال: "لا نعرف، ولكن لنقل إننا في موقف جيد، نحن في المكان الذي نريده لكن مازال علينا التركيز من مباراة لأخرى، نحن نشارك في العديد من المسابقات ولا أريد التفكير في أبعد من المباريات المقبلة".

وبسؤاله عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قال: "كما قلت يجب أن نركز على مباراة تلو الأخرى ونطور أنفسنا، الأمر كله يتعلق بذلك كفريق، وبعد ذلك التحسن كأفراد".

وأردف "لا أفكر في الفوز ببطولة في تلك المرحلة من الموسم فهو مازال طويلا وفي ظل خوض الكثير من المباريات يجب علينا ألا نشتت انتباهنا بالتفكير كثيرا في المستقبل، يجب أن نركز على تقدم الفريق والتطور فهناك العديد من الأمور التي علينا التحسن فيها".

وعن تفكيره في دعم الفريق قال تين هاج: "نحن نتطلع لذلك دائما بينما ندفع اللاعبين للأمام لأن كلمة جيد ليست جيدة بما يكفي، علينا أيضا كمسؤولين أن ندفع بعضنا البعض وعندما تكون هناك فرص في القمة يجب أن نستعد لها، تركيزي الرئيسي هو تحسين الفريق".