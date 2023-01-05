مؤتمر كولر: طلبت من ديانج هذا الهدف بين الشوطين.. وأنا من يحث عبد القادر على المراوغة

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على إنبي.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد على مضيفه إنبي في استاد المقاولون العرب، بالجولة 11 للدوري المصري.

وصرّح كولر بعد المباراة عن تأخر التسجيل: "الشوط الأول كان متكافئًا إلى حد كبير، إنبي استطاع خلق بعض الخطورة من الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، لم تكن خطورة كبيرة، لكن حدثت بعض المحاولات".

وأضاف: "نحن بدأنا المباراة جيدًا وأضعنا فرصًا كثيرة في الشوط الأول، لكن الصبر كان مفتاح هذه المباراة، طالبت اللاعبين بين الشوطين ألا يتوقفوا عن المحاولة وأخبرتهم أن الهدف قادم وألا يسأموا، أخبرتهم أن نواصل إزعاج المنافس وأن نرسل الكرات في ظهر مدافعيه".

وتابع السويسري: "تلقينا المكافأة على مجهوداتنا بهدف أفشة الجميل حيث تسلم وراوغ الحارس في جملة تكتيكية تدربنا عليها كثيرًا".

وكشف عن كواليس هدف أليو ديانج الرائع: "ديانج استغل قوته في الهدف الذي سجله، وهذا ما أتحدث معه بشأنه منذ فترة. اليوم بين الشوطين أكدت عليه أننا نريد منه ما فعله تحديدًا في الهدف، أن يقتحم ويدخل العمق ويساعد زملاءه".

وشدد: "أنا سعيد جدًا بتحقيق الفوز، لم تكن مباراة سهلة. شاهدنا مباريات إنبي الماضية ورأينا كيف كان فريقًا صلبًا على المستوى الدفاعي ويصعب اختراقه. هناك فرق أخرى في الدوري لم تستطع الفوز عليه".

وسُئل كولر عن المراوغات العديدة لـ أحمد عبد القادر وعدم دقة قراراته في بعض الكرات.

وشرح كولر موقف لاعبه: "عبد القادر لاعب صغير ويمتلك إمكانيات ونعمل على تحسينه، يقوم بالعديد من المراوغات وقد فعل ذلك اليوم".

وتابع: "أحيانًا عندما يراوغ، يتكتل أمامه الدفاع وتكون زوايا التمرير قليلة، ولذلك يجب أن يكون اتخاذ القرار سريعًا".

وكشف: "نعمل معه على تحسين الجوانب الفردية، لكنه يمتلك المهارة والأساسيات. أنا من يطالبه بالمراوغة وأن يخترق منطقة الجزاء ويتجاوز منافسيه".

وأضاف: "لدينا ضغط مباريات كل 48 ساعة، وبالتالي ليس هناك مجال لتدريب اللاعبين عمليًا في أرض الملعب. لكننا نولي اهتمامًا للجانب النظري ونتحدث كثيرًا مع اللاعبين لتحسين التفاصيل الفردية".

وأشار مازحًا: "عندما تكون جالسًا في منطقة عالية من الملعب، ترى أن كل شيء سهل وأن هناك العديد من الخيارات أمام اللاعب. لكن في الأسفل وسط ازدحام اللاعبين يكون الأمر أصعب".

وأتم كولر معلقا على إهدار الأهلي لفرص عديدة: "تخيل لو كانت تلك الفرص أهدافًا أين سنكون الآن!".

































































































