نقل أحمد نبيل "كوكا" إلى المستشفى بعد إصابته أمام إنبي

توجه أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي الشاب إلى المستشفى رفقة طبيب الفريق عقب مواجهة إنبي بسبب إصابة تعرض لها في اللقاء.

ويعاني كوكا من مشكلة في الرؤية بأحد عينيه تعرض لها عقب ارتطام الكرة بوجهه من مسافة قريبة في المباراة.

وشارك كوكا في المباراة في الدقيقة 86 بدلا من محمد مجدي "أفشة".

وتعرض كوكا للإصابة في الدقيقة 88 واضطر الأهلي لإكمال ما تبقى من المباراة بـ10 لاعبين بعد إجرائه كل تبديلاته.

وفاز الأهلي على إنبي اليوم الخميس بهدفين دون رد في ملعب المقاولون العرب.

سجل هدفا المباراة أفشة وديانج في الدقائق 59 و77.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

فيما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط يحتل بهم المركز الـ13 في جدول الترتيب.